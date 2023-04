Paroles d’agriculteur: fidéliser ses salariés

Il y a 28 ans, Marianne et Jean Moonen se sont installés à Héberville (76) en reprenant une exploitation avec 7 salariés. Une exploitation qu’ils ont fait prospérer : elle compte aujourd’hui 12 salariés et 4 saisonniers tous les ans.

Aujourd’hui, sur leur exploitation de 630 hectares, ils cultivent des céréales, du colza, de la betterave, du lin et des plants de pommes de terre.

Leur fierté : avoir développer cette exploitation, voir leur enfant reprendre l’activité mais également avoir une équipe de salariés de salariés fidèles et investis.

fidéliser ses salariés un défi mais des solutions.

Une des clefs de leur réussite c’est d’avoir pu compter sur les salariés fidèles et investis. Car en agriculture le turn-over des salariés peut vite devenir un problème. Pour cela dès leur installation ils ont mis en place toute une série de dispositifs pour offrir à leurs salariés les meilleures condition de travail.

C’est ainsi qu’ils ont mis en place :

– un groupement d’employeurs,

-des niveaux de revenus intéressants avec des systèmes de primes,

-des formations régulières

ils ont également mis en place :

-une organisation du travail spécifique en binômes,

-une transparence dans la communication sur les projets de l’exploitation

Mais surtout ils ont toujours travaillé avec leurs équipes, en faisant les mêmes tâches et ils se sont toujours appuyés sur des conseillers d’entreprise afin de d’être accompagnés sur toutes les problématiques RH.

