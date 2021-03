Devenir Psychomotricien avec l’ISRP

Psychomotricien: un métier d’avenir!

L’ISRP est un institut de formation qui vous propose de devenir Psychomotricien. Psychomotricien est une métier stratégique pour l’avenir de la santé. Créée il y a 50 ans autour de l’enfance, cette profession ne cesse d’élargir son champ d’intervention pour répondre aux nouveaux besoins de santé à tous les âges de la vie.

Le métier de psychomotricien vise à rééduquer les personnes confrontées à des difficultés vécues et exprimées de façon corporelle. En effet si les fonctions psychomotrices sont déficitaires, et/ou si l’état émotionnel ou psychologique d’un individu est instable, la réponse corporelle peut devenir inappropriée à l’environnement ou au contexte. D’où la nécessité de l’intervention d’un professionnel: le psychomotricien.

Psychomotricien: un métier utile!

Le psychomotricien fonde son intervention sur le mouvement, l’action, la communication verbale et non verbale et les émotions. Le travail du psychomotricien consiste alors à évaluer l’état du système psychomoteur à l’aide de bilans spécifiques et à réaliser un projet thérapeutique personnalisé, afin de rétablir une interaction harmonieuse entre le patient et son environnement. Le cœur du métier de psychomotricien est l’éducation et le soin par médiation corporelle, basée sur des techniques variées: parcours psychomoteurs technique de de rééducation, remédiation cognitive, réhabilitation

psychosociale, expression corporelle, relaxation, danse, art dramatique, arts plastiques, jeu, musique, etc.

Psychomotricien: un métier qui recrute!

Les résultat obtenus par les psychomotriciens sur différentes pathologies auprès de différentes populations (jeunes, adultes, seniors) font que depuis 50 ans on fait de plus en plus appel a leur compétences que ce soit dans des structures hospitalière, des centre médico-sociaux, des Ephad ou encore en cabinet.

En France, le nombre de psychomotriciens est passé de 7 667 en 2010 à 13 600 en 2019 et la demande est toujours aussi forte.

Devenir Psychomotricien avec L’ISRP

Pour devenir psychomotricien il faut obtenir un Diplôme d’Etat. Un Diplôme que vous pouvez passer dans des Instituts de Formation. Le plus renommé est L’ISRP qui a été fondé en 1967 ans par Gisèle Soubiran. C’est elle qui a posé les bases de la profession et qui a établit le premier service de consultation en psychomotricité dans les années 50.

Les études durent 3 ans:

La 1ère année est consacrée à l’acquisition des concepts de base, qu’ils soient médicaux, psychologiques ou psychomoteurs.

La 2ème année la pédagogie intégrative prend tout son sens. Tout en complétant les enseignements théoriques, les étudiants abordent la pathologie et rencontrent les patients sur leurs lieux de stage.

La 3ème année complète la professionnalisation, avec notamment l’intégration de l’analyse clinique et diagnostique et des différentes prises en charge psychomotrices, sans oublier les questions éthiques et de responsabilités professionnelles.

L’ISRP une école de référence pour les Psychomotriciens

L’ISRP avec ses 3 campus (Paris, Marseille, Vichy) forme près de 40 % des psychomotriciens en France. Sa pédagogie permet à ses élèves d’avoir un taux de réussite de 98% au Diplôme d’Etat.

L’ISRP défend une pédagogie intégrative, basée sur la professionnalisation. La pierre angulaire en est les stages avec, dès la 2ème année, un calendrier alternant trois jours de stage et deux jours d’école. Aujourd’hui l’ISRP est le seul Institut de formation à permettre à ses étudiants de préparer le Diplôme d’État en alternance. Une équipe dédiée est là pour les accompagner dès la 2ème année dans leurs démarches.

l’ISRP: Une école à la pointe!

Autre point fort de l’école, les enseignements sont toujours au fait de l’actualité et ils évoluent

en fonction des besoins en santé publique. C’est ainsi que les étudiants ont la possibilité d’élargir leurs

compétences grâce à des modules supplémentaires répondant aux priorités de santé nationales (prise en charge des troubles du spectre autistique, de la maladie d’Alzheimer, etc.)

De plus L’ISRP, a intégré la recherche dans sa stratégie d’établissement d’enseignement supérieur. Ce qui permet a ces étudiants son programme de formation par la possibilité, pour les étudiants, de suivre un Parcours Recherche dès la 1ère année comprenant un enseignement de méthodologie renforcé et des stages en laboratoire de recherche.

L’ISRP propose également grâce a ces nombreux partenariats à l’étranger, une spécialisation « Psychomotricien expert » Offre l’opportunité de suivre une formation professionnelle reconnue par l’Etat français et sanctionné d’un diplôme co-délivrée par l’ISRP et l’Université de Murcia en Espagne.

plus d’info: www.isrp.fr