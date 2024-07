TAMBOUR BATTANT: « Mensonges, apparence et simulacre : l’état du monde »

Cette semaine Patrick Tudoret vous propose de plonger dans différentes thématiques d’actualités très controversées.

Dans cette édition de Tambour Battant intitulée « Mensonges, apparence et simulacre : l’état du monde » il sera question d’intelligence artificielle, d’enfants volés, de liberté, de grand âge.

Pour aborder ces différentes sujets Patrick Tudoret vous accompagne dans la découverte de quatre romans, dans un échange avec les auteurs. Il reçoit:

-Xavier de Broca, ingénieur, spécialiste de l’intelligence artificielle et aujourd’hui auteur de nouvelles, Il a notamment écrit un thriller d’anticipation autour de l’IA : »Meurtre artificiel » aux Editions le Lys bleu .

-Tang Loaec, écrivain romancie, financier et aujourd’hui également créateur d’une entreprise de Tech installée à Shanghai. Il a notamment écrit « Les enfants maigres » publié par les Editions Passiflore, une fiction sur une réalité dramatique sur les enfants volés en Chine et son univers du travail.

-Séverine Vincent, comédienne, metteure en scène et auteure. Elle à publié son premier roman il y a quelques mois, « Mémé folle » aux éditions F. Deville. Un roman, inspiré d’une histoire familiale, qui narre un parcours de vie qui passe de fugue en fugue jusqu’à la dernière. Une dernière fugue d’une maison médicalisée avec son seul grand amour. Une traversée du vingtième siècle, autour d’un idée la liberté.

-François-Régis de Guenyveau, consultant en stratégie et marketing et auteur de « Simulacres » aux éditions Fayard. Un roman sur les faux-semblants, la censure et l’obsession des chiffres, l’ouvrage s’articule autour d’une inquiétude éminemment contemporaine : le triomphe de l’intelligence artificielle sur nos vies.