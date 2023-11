Le salon des services à la personne: un vivier d’emplois

Les 28 et 29 novembre 2023, à Paris Porte de Versailles, des milliers d’emplois et d’offres de formations seront disponibles au salon des services à la personne.

Le salon des services à la personne est le rendez-vous annuel incontournable pour rencontrer tous les acteurs du secteur. C’est l’occasion pour les particuliers rencontrer tous les organismes pouvant les aider dans leurs besoins du quotidien car tous les acteurs de la filière seront présents. Parmi les 300 exposants, Il y aura par exemple des entreprises telles que Maison et Service pour l’entretien du domicile et du jardin, Vivre Adom pour aider au quotidien les personnes âgées ou handicapées ou encore Nounou Adom pour garder les enfants.

Ce salon permet aussi de rencontrer des sociétés pour se former sur les métiers des services à la personne. Il y aura sociétés vous proposerons des offres directement sur leur stand. Pôle emploi sera aussi présent pour les demandeurs d’emploi.

Côté droit et perspectives d’évolution du secteur les organismes d’état seront présent pour vous informer.

Vous êtes particulier et vous souhaitez vous inscrire à ce salon, rendez-vous sur le site dans la rubrique « je m’inscris ».

À propos du salon sur les services à la personne

Avec notamment le vieillissement de la population, le secteur des services à la personne a besoin de renforts. Il faut de nouveaux employés, mais aussi des entrepreneurs pour ouvrir des enseignes dédiés. Un salon à ne pas manquer car vous pourrez prendre conscience des besoins de notre pays en la matière mais surtout vous y trouverez des opportunités d’emplois ou des idées pour entreprendre!

En parallèle de ce salon Il y aura également la Silver économie Expo dédiée aux services aux seniors! On peut notamment y découvrir, comment les nouvelles technologies rendent la vie plus simple aux seniors.

Ce salon est donc un deux en un, avec le Salon des services à la Personne et la Silver Economy Expo qui se déroulent sur le même lieu et la même heure ! Ils permettent aux professionnels de se rencontrer, aussi aux particuliers de trouver des solutions pour leur quotidien et surtout vous pourrez trouver des offres d’emploi dans un secteur qui recrute en permanence.

Demain TV en partenariat avec la CFTC Santé Sociaux sera présente tout au long du salon pour vous proposer des émissions spéciales sur les métiers du secteur.