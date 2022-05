LEARNING TECHNOLOGIES : L’impact des nouveaux outils de digitalisation sur l’éducation

L’invité du Journal de la formation: Johann Hagege

Johann Hagege, Directeur ITIC Paris, est l’invité du journal de la formation et de l’enseignement supérieur enregistrée au salon learning technologies. Pour lui, nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une révolution : il y aura un impact dans tous les métiers et en particulier dans le monde de l’éducation via les métavers, les nouveaux mondes virtuels, les crypto-monnaies, les NFT et les blockchains. C’est pourquoi la façon d’enseigner doit être agile et adaptable selon les différents profils des apprenants : un étudiant post bac n’aura pas forcément la même autonomie que quelqu’un qui débutera une formation continue en parallèle de son travail. Les nouveaux outils de digitalisation viennent donc en support de ces méthodes d’apprentissage innovantes et de plus en plus personnalisées.

ITIC PARIS

ITIC Paris forme environ 1400 étudiants par an en e-learning, en distanciel et en présentiel dans ses deux campus parisiens. Une école à taille humaine proposant différents diplômes de Bac+ 2 à Bac +5 dans 5 filières: Commerce, Marketing, Communication, Finances, Ressources Humaines et Informatique. Une école qui propose toutes ces es formations en alternance.