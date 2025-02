Future of Work : repenser le salariat dans l’IT

Dans cette nouvelle édition de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Jonathan Salmona, cofondateur de Shodo, pour analyser les défis du salariat de l’IT dans les ESN (Entreprises de Services du Numérique) et les solutions mises en place pour fidéliser les talents.

Réinventer le salariat dans l’IT

Le secteur des ESN connaît une transformation majeure. De plus en plus de professionnels choisissent de quitter le salariat pour devenir indépendants, ce qui entraîne un turnover élevé, estimé entre 25 et 30%. Cette instabilité complique la transmission des savoirs et le suivi des projets. Pour répondre à ces enjeux, Shodo a développé un modèle d’entreprise basé sur la transparence, la redistribution des revenus et une approche centrée sur l’engagement des collaborateurs.

Dans son échange avec Julienne Nadin, Jonathan Salmona revient sur les défis du secteur et les mesures mises en place au sein de Shodo. L’entreprise a instauré un cadre qui vise à garantir une reconnaissance accrue des salariés, une meilleure répartition des revenus et un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La question de la parité est également au cœur de cette réflexion, avec des dispositifs tels qu’un congé parental allongé et des mesures favorisant l’inclusion.

Shodo a fait le choix d’ouvrir son modèle et de le rendre accessible à d’autres entreprises, permettant ainsi de diffuser ses pratiques et d’encourager une approche différente du salariat dans le numérique. Jonathan Salmona partage sa vision d’un monde du travail où la performance et le bien-être ne sont pas incompatibles, mais complémentaires.

À propos de Jonathan Salmona

Jonathan Salmona est cofondateur de Shodo, une ESN qui mise sur l’innovation sociale pour améliorer la fidélisation des talents et repenser la relation au salariat. Son approche repose sur la transparence des salaires, l’équité et la qualité de vie au travail. Plus d’informations sur https://shodo.io/pourquoi-shodo/