Learning Live: comment trouver son contrat en alternance?

Dans Learning Live des experts aide dans votre recherche de contrat en alternance

Comment trouver son contrat en alternance ? Chaque année dès le printemps c’est une vraie galère pour tous les jeunes qui veulent poursuivre leur études en alternance. Mcetv.fr, la chaîne demain! et Digital Universities vous proposent une émission dédiée: Learning Live! Dans cette émission nos experts répondent à tout vos questions.

En plateau nos deux experts de l’alternance sont :

– Cindy Geada, Conseillère Career Center au sein de Sup de Vente – Essym

et

– Delphine Venancio, Directrice pédagogique de Akor Alternance

En direct et en « live » elles répondent à toutes les questions de nos internautes qui recherchent un contrat en alternance! Mais également à celles de Julie et Aïssata deux étudiantes qui participent à l’émission en visio. Ces deux experts donnent de bons plan pour trouver des contrats en alternance! Mais également plein de conseils sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens et bien sur sur l’organisation de votre recherche d’un contrat en alternance.

L’alternance avec Sup de Vente Essym

Depuis plus de 30 ans, Sup de Vente | Essym, école de la CCI Paris Ile-de-France accompagne les étudiants en BTS, Bachelor-Licence et Master principalement en apprentissage.

Objectif : Former les jeunes aux fonctions vitales de l’entreprise! Leurs domaines d’expertise: la Vente, Marketing digital, Achat, Logistique, Management, Ressources Humaines, Comptabilité, gestion, finance, Développement Durable…

Avec un taux de réussite aux examens de 92% en 2020 et un taux de placement en entreprise de 97% en 2020, le COVID n’aura pas impacté ses résultats !

Akor Alternance une école tout alternance

Depuis 1989, Akor Alternance est un Acteur majeur de la formation en alternance en Ile-de-France et plus spécifiquement des BTS en alternance. Akor Alternance vous propose d’obtenir BTS en alternance dans des domaines et secteurs d’activité variés. Ils proposent 16 formations: commerce, banque, assurance, immobilier, communication, gestion, administration, ressources humaines et informatique.

Grâce à leurs 3000 entreprises partenaires, des jobs dating réguliers, Akor Alternance accompagne ses étudiants dans leur recherche de contrat en alternance.

Les 1000 étudiants formés chaque année bénéficient d’un suivi individualisé proposé tout au long de la formation (en cours et en entreprise). Avec ses différents dispositifs étudier chez Akor Alternance est un gage de réussite.