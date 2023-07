Villages Clubs du Soleil recrutent!

Frédéric Klein Responsable ressources humaines des Villages Clubs du Soleil est l’invité du journal de l’emploi. Créé il y a plus de 60 ans, Villages Clubs du Soleil est un acteur majeur sur le secteur français des vacances familiales en formule « tout-compris ». L’opérateur touristique marseillais exploite un parc de 17 établissements à la mer et à la montagne.

40 postes sont à pouvoirs pour cet été notamment pour des sites à la montagne. Principalement dans les domaines de la restauration et de la petite enfance. Pour les profils recherchés, un savoir être, un savoir faire et une qualification requise pour les métiers de la petite enfance. « Venez avec votre sourire et votre motivation » sont les mots d’ordre des Villages Clubs du Soleil.

Villages Clubs du Soleil: des recrutements toute l’année

C’est possible avec Villages Clubs du Soleil! Durant toute l’année, les Villages Clubs du Soleil organisent 3 campagnes de recrutement. Une en hiver avec 500 personnes à peu près par année, une au printemps et une en été. Pour cette saison, les recrutements ont bien avancé et il reste 40 postes à pourvoir.

Pour le logement, il y a une possibilité d’être nourrit et logé contre retenu ou obtenir une indemnité logement pour vivre non loin du site. Avec ces recrutements saisonniers tout au long de l’année, Villages Clubs du Soleil peut proposer de véritable parcours professionnels où l’on peut travailler dans leurs structures en permanence.

Par ailleurs, toute l’année, des contrats d’alternances et en CDI à pourvoir sur le siège à Marseille.

Pour le recrutement sur tous les sites et sur le siège : www.lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com. Vous pouvez aussi vous rendre sur les réseaux sociaux ou sur place.

Les Villages Club du Soleil en chiffres

Les 17 établissement de séjours mer ou montagne représentent près de 7 200 lits répartis dans toute la France. Au plus fort de la saison, l’activité de l’opérateur génère 1070 postes de travail, soit un effectif mensuel moyen de 850 collaborateurs et près de 35 métiers différents. Une entreprise idéale pour un premier emploi et qui offre de belles perspectives d’évolution en interne.