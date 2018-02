Le Journal de l’Emploi, vous offre aujourd’hui, les clés d’une formation dans le numérique, avec de nombreuses opportunités de carrières. Avec la formation de l’Institut de l’Internet et du Multimédia (IIM) et son Directeur Emmanuel Peter, découvrez cette formation aux nombreux débouchés possibles !

L’IIM, une formation au cœur du numérique !

Aujourd’hui, les métiers de l’internet et du numérique sont des viviers d’emplois en France et à l’étranger. Créé il y a 22 ans, l’Institut de l’Internet et du Multimédia forme et amène ses étudiants vers l’emploi. Avec plus de 1 600 étudiants, l’IMM est une des écoles de formation aux nouvelles technologies. L’école a développé cinq axes métiers. Un premier axe se base sur les métiers des jeux vidéo. Le second sur le cinéma d’animation et l’image 3D, un autre sur les métiers de la communication et du marketing digital. Les deux derniers axes, concernent les métiers où un réel besoin de mains d’œuvres existent. Ce sont les métiers de la technique et du développement web et mobile et les métiers créatifs et d’innovations.

Une formation et un métier à la sortie !

Avec quasiment 100% d’insertion des étudiants en fin d’études, la formation de l’IIM donne une quasi-assurance de trouver un emploi. Les anciens étudiants occupent pour la plupart les postes de chef de projets, de producteurs, de développeurs, etc…

Concernant les admissions, si vous passez votre Bac cette année et que vous chercher une formation pour l’année prochaine, rendez-vous sur le site de l’école et déposez votre dossier en ligne. Attention, l’IIM comme le reste du pôle Léonard de Vinci, n’est pas dans le nouveau système parcoursup. Il faut passer directement par le site de l’école pour postuler. En première année, vous découvrirez l’ensemble des métiers par des cours introductifs, afin de déterminer votre spécialisation pour les années suivantes.

Pour les coûts de l’école, comptez 7 100€ pour la première année. Puis 7 300€ pour les années deux et trois. Les cycles masters, donc les années quatre et cinq, la plupart des étudiants sont en alternance. C’est donc à l’entreprise de prendre en charge les coûts de scolarité.

Alors si les métiers du numériques vous intéressent et que vous hésitez dans le choix de votre orientation, déposez votre dossier de candidature et passez l’entretien pour intégrer l’IIM.