Dans cette édition de Focus Métiers, Jérôme Joinet a rencontré Aimée Dréanic Béké, une auxiliaire de vie au sein de Age et Perspectives, lors du salon des services à la personne.

Aimée a reçu le trophée régional des services à la personne qu’elle a récemment remportée pour la région Île-de-France. En effet, elle s’est distinguée au sein de Age et Perspectives en recevant cette récompense.

Son rôle en tant qu’auxiliaire de vie va bien au-delà des simples gestes professionnels. « Quand on rentre dans une maison, on rentre aussi dans une famille, » dit-elle. Cette approche empathique est au cœur de sa pratique, aidant non seulement les personnes nécessiteuses, mais aussi leur entourage.

Un parcours atypique

Avant de se lancer dans cette carrière, Aimée était esthéticienne. Cependant, avec l’arrivée du covid-19, elle a dû arrêter son activité. En quête d’un nouveau sens et grâce aux conseils de sa conseillère à Pôle Emploi, elle a découvert sa vocation. Elle a alors postulé chez Age et Perspectives. Son accueil chaleureux et l’enthousiasme des responsables de l’organisation ont confirmé qu’elle avait trouvé sa nouvelle voie.

Le caractère sportif du métier n’échappe pas à Aimée, qui travaille trois fois par semaine. Elle encourage les jeunes et les moins jeunes à considérer ce métier comme une option viable. « Il y a de l’avenir dans ce métier et de belles perspectives à venir, » affirme-t-elle. Pour en savoir davantage sur le travail inspirant d’Aimée Dréanic Béké et sur les opportunités offertes par Age et Perspectives, vous pouvez consulter leur site internet.

