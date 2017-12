Emploi: Carglass recrute et forme 200 CDI dans toute la France

Le secteur de l’automobile ce n’est pas seulement la vente et la construction de voitures. C’est aussi les garages et les vendeurs de pièces détachées et d’entretien des véhicules. Et si le secteur a connu la crise, le nombre de voitures sur les routes de France n’a pas diminué. Si bien que des entreprises comme Carglass ont toujours eu du travail et ont toujours continuer à accroître leur chiffre d’affaire au fil des années. Pour preuve, l’entreprise connue pour ses remplacements de pare-brise recrute aujourd’hui près de 200 personnes dans tous ses points de ventes. C’est ce que précise Stéphanie Fallas, directive du leadership et de l’engagement.

Une entreprise en plein développement

Le bien-être et l’engagement des collaborateurs font toute la particularité des emplois chez Carglass. Aujourd’hui Carglass est la version française de la grosse compagnie Belron Group. L’entreprise regroupe près de 26 000 personnes dans près de 30 pays. Dont 3 000 rien que pour la France représentant tous les métiers disponibles mais surtout celui de technicien vitrage.

Si Carglass recrute aujourd’hui, c’est que l’entreprise est en plein développement. Cherchant de nouveaux marchés et de nouveaux clients, le recrutement concerne donc les techniciens nécessaire à l’évolution de l’enseigne à travers la France. Principalement, Carglass recrute sur le poste de technicien vitrage. Ce sont les personnes qui remplacent ou réparent les pare-brises. Ce sont eux le contact client/entreprise qui fait le nom et la renommée de Carglass. L’entreprise recherche aussi des chargés d’assistance sur le pôle de Poitiers.

Carglass forme lui-même ses propres collaborateurs

Carglass a une particularité, celle de recruter sans diplôme. Le but étant d’avoir un sensibilité pour les choses manuelles. Mais échanger avec le client et le savoir-être du collaborateur est la priorité. C’est d’ailleurs Carglass qui forme eu même leurs employés. En effet, l’entreprise offre la formation qui permet d’accéder en interne au diplôme recherché. C’est une chose unique en France. Un diplôme terrain et théorique de 200 heures de formation qui mélange un apprentissage classique et une mise en application professionnelle. Mais avant tout, si les compétences ne sont pas importantes, le goût des travaux manuels est lui primordial.