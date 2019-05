Anticiper les difficultés des entreprises, un enjeu économique.

Comment mieux anticiper les difficultés des entreprises ? Rémi Lataste du Ministère de l’Économie et des Finances et Alain Gerbier de la Banque de France tentent de répondre à ce défi. Et pour cela, leurs institutions mettent en place des outils. Cette anticipation devrait permettre de mieux accompagner les entreprise et d’éviter (peut-être) et surmonter ces difficultés. Cette émission a été enregistrée lors du forum TPE PME organisé par la Banque de France.

Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre

Chaque semaine Label Entreprise présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Et elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.