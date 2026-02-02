Vroomly recrute 60 profils dans la data, le commercial et le service client

Vroomly recrute. La plateforme française dédiée à l’entretien et à la réparation automobile ouvre 60 postes. Alexis Frerejean, cofondateur de Vroomly, est venu en parler dans Le Journal de l’Emploi.

Créée en 2017, l’entreprise s’est construite pour accompagner les garages au quotidien. Elle leur fournit des outils numériques pour gérer les devis, la facturation et les rendez-vous. Elle facilite aussi l’achat de pièces. En parallèle, la plateforme simplifie la relation entre les garagistes et les automobilistes, du devis à la prise de rendez-vous.

Vroomly recrute pour soutenir sa croissance et son développement européen

Vroomly recrute dans un contexte de forte croissance. En 2025, l’entreprise a réalisé 53 millions d’euros de chiffre d’affaires. La croissance dépasse 50 % sur l’exercice. Cette dynamique soutient un plan de recrutement structuré.

Les postes concernent les pôles data, sales, customer experience, operations et marketing. Vroomly recrute des développeurs et des data analysts. Elle renforce aussi ses équipes commerciales et service client. Ces fonctions accompagnent les garages partenaires sur la durée.

Les recrutements sont répartis entre Paris et Lisbonne. Vroomly dispose de deux sites opérationnels. Le pôle de Lisbonne soutient la stratégie européenne. L’entreprise prépare un déploiement à l’international. Elle recrute déjà des profils multilingues pour accompagner cette ouverture.

La culture d’entreprise repose sur trois valeurs. L’expertise guide les décisions. La transparence structure le travail collectif. La proximité favorise la collaboration. Le processus de recrutement privilégie la rencontre. L’alignement culturel compte autant que les compétences.

À mesure que le secteur automobile se digitalise, Vroomly recrute pour structurer sa croissance et accompagner la transformation du métier.