Demain Entreprendre: ces entreprises du Made in France!

Inès Saadallah Cofondatrice de Cygnes est l’invitée de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre.

Cygnes est une Marque qui produit les collants les plus résistants, fabriqués en France. Sa Cofondatrice défend l’idée qu’il faut aujourd’hui avoir des produits plus solides et plus durables.