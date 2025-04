Tambour Battant : Une affaire de style

Dans cette édition de Tambour Battant, Patrick Tudoret s’interroge avec ses invités sur cette notion insaisissable et essentielle : qu’est-ce que le style ? Comment façonne-t-il une œuvre et révèle-t-il une vision du monde ?

En première partie, Denis Grozdanovitch ouvre la réflexion avec son ouvrage Une affaire de style (Grasset), où il nous emmène, en compagnie de ses maîtres, dans les méandres d’une écriture fragmentaire héritée des grands moralistes. Il évoque, avec la précision et l’élégance qui le caractérisent, ce « réacteur intime » où naît le style, cette manière unique d’habiter la langue et d’élever le lecteur.

La deuxième séquence donne la parole à Clotilde Escalle pour Jérôme, tout au bord (Fables Fertiles). Elle y raconte le destin d’un homme en retrait, entre exil intérieur et renaissance silencieuse au contact de la nature. Avec sensibilité, elle décrit ce clair-obscur d’une vie suspendue entre chute et rédemption, portée par une écriture vibrante et poétique.

Puis, Andreas Becker présente Mensch (Éditions d’en Bas), une fable singulière où l’auteur, fidèle à son travail de dérivation du langage, nous plonge dans un Moyen-Âge imaginaire. À travers le récit de ce « Mensch », figure énigmatique et quasi mystique, il questionne la possibilité du salut d’une humanité vacillante, tout en façonnant la langue avec une intensité rare.

Enfin, en dernière partie, Valère-Marie Marchand nous entraîne avec Spleen au Lavomatic (Héliopoles) dans une épopée du quotidien où l’étrange côtoie la poésie. Avec son style ciselé et décalé, elle dresse une galerie de personnages hauts en couleur autour d’un écrivain en herbe lancé à la recherche de son manuscrit perdu. Une enquête littéraire pleine de fantaisie et de profondeur, reflet d’un monde où le banal devient aventure.