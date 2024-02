Paroles d’agriculteur, PAC 2023 : un an aprÃ¨s !

Suite à la récente réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) en Bresse Bourguignonne des exploitations ont dû adapter leur système pour respecter les nouvelles exigences. Le GAEC de Servillat, dirigé par la famille Gaudet, a dû également revoir son organisation pour éviter de perdre les aides de l’éco régime.

Dans ce reportage vous allez découvrir le témoignage et l’exploitation de Jean-François Gaudet. Il exploite 220 ha à Varennes-Saint-Sauveur avec sa femme et ses enfants. Ils élèvent 150 vaches produisant 1,35 million de litres de lait, et engraisse 2 500 porcs chaque année.

Les aides de la PAC, rappelons-le sont très importantes pour les exploitations comme celle du GAEC de Servillat. Pour Jean-François, cela représente 10% de son chiffre d’affaire et correspond à 20% de son revenue personnel.

La PAC, un amortisseur que l’on ne peut pas négliger

Avant 2022 le GAEC de Servillat bénéficiait d’un système autonome de production maïs pour leur cheptel porcin et laitier. Cependant, avec la nouvelle réforme de la PAC, ils risquaient de perdre une partie de leurs aides, notamment celles liées au paiement vert. Pour s’adapter et ne pas perdre les revenus issus de la PAC, ils ont dû remplacer une partie de leur culture de maïs par du soja. Cette mutation a réduit l’autonomie alimentaire de leur exploitation. Désormais ils doivent acheter du maïs charge partiellement compensée par la vente du soja. Ils restent donc à la merci des évolutions du prix du marché du maïs et du soja. Paradoxe supplémentaire, même s’ils produisent du soja il ne peuvent pas le consommer (en tourteaux de soja) et doivent toujours importer d’Amérique Latine cet apport pour leurs cheptel. Afin de remédier a cette incohérence nouvelle en matière de développement durable un projet de valorisation du soja local s’estmis en place sur le territoire. Des coopératives locales se sont lancées dans la construction d’une unité de transformation du soja, ce qui permettrait aux exploitants locaux de consommer des tourteaux de soja produit localement.

Paroles d’agriculteur avec Cerfrance

