Aujourd’hui, le Journal de l’Emploi vous propose de découvrir les offres d’alternance au Club Med ! Pour nous faire découvrir les nombreux secteurs d’activités et les offres d’emploi que proposent le trident bleu, nous recevons Marina Bianconi, directrice marque employeur et développement des talents au Club Med.

Club Med, l’entreprise de vos vacances

Aujourd’hui, Club Med c ‘est 65 ans d’expériences, 65 villages vacances sur 5 continents, dont 70 % de villages soleils et 30 % de villages montagnes. Plus de 22 000 collaborateurs et plus de 100 métiers.

Cette année, Club Med relance sa campagne de recrutement en alternance. En cinq ans, plus de 2 000 personnes ont signé un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage au Club Med. Alors pourquoi pas vous ?

Et pour cet été, Club Med lance une campagne de recrutement avec plus de 170 contrats d’alternance. Sur ces 170 contrats, plus de 17 formations sont proposées pour exercer des métiers dans des secteurs tels que : le sports, l’hôtellerie-restauration, du spectacle, etc…

Si une formation et un emploi pour cet été vous intéressent, rendez-vous sur www.clubmedjobs.fr