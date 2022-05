Salon s’expatrier, Mode d’emploi: les PVT et les VIE/VIA pour les jeunes

Jeunes et envie de vous expatrier : venez découvrir les PVT et les VIE/VIA !

Vous êtes jeunes vous voulez partir à l’étranger, gagner en expérience…. Les PVT et les VIE/VIA sont des programmes faits pour vous ! Dans cette conférence, proposée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ces programmes destinés aux jeunes n’auront plus de secrets pour vous. Vous pourrez poser vos questions à :

-Valentin ALLARY-LACROIX, Rédacteur en chef des PVT au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères -Julie MEUNIER, Cofondatrice et chargée de communication de PVTistes.

et

-Hélène BAILLON Responsable relations Ecoles-Universités, Direction V.I.E – Service Talents Business France.

S’expatrier quand on est jeune: pour en savoir plus

Pvtistes.net est un site d’information et d’entraide entièrement gratuit, dédié à l’expatriation des jeunes Français et plus particulièrement dans le cadre du Programme Vacances-Travail (PVT).

Ce programme s’adresse aux 18-30 ans (jusqu’à 35 ans pour certains pays) et permet de partir vivre pendant un ou deux ans (selon les destinations) à l’étranger pour faire une découverte culturelle, touristique et linguistique, tout en étant autorisé à travailler pour financer son séjour. Destinations proposées : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Corée du Sud, Hong Kong, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Russie, Taïwan, Uruguay et prochainement Equateur.

Mon Volontariat International Est le site qui vous explique tout sur le Volontariat International qui permet aux jeunes français et ressortissants d’un pays de l’Espace Economique Européen, âgés de 18 à 28 ans, de débuter leur carrière à l’international. Ce site vous donne toutes les informations nécessaires, et surtout il vous propose toutes les offres en cours! Etre Volontaire International, c’est avoir accès à des missions dans 135 pays et de réels débouchés dans près de 2000 société qui recrutent. Des Mission avec de véritable perspectives d’emploi: 92% des jeunes sont recrutés en fin de mission.