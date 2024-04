St Gobain : leader de l’alternance en France

Dans le Journal de l’Emploi, animée par Jérôme Joinet, Virginie Chevriot, responsable marque employeur chez Saint-Gobain, a partagé sa campagne de recrutement sur l’alternance au sein de cette entreprise.



Saint-Gobain, connue historiquement pour son expertise dans le domaine du verre, s’est érigée en tant que leader mondial dans la conception, la production et la distribution de matériaux de construction pour l’habitat et l’industrie. Avec pas moins de 40 marques sous son aile, Saint-Gobain est présente en France avec plus de 170 000 collaborateurs dans le monde, dont 45 000 en France.

L’alternance occupe une place de choix chez Saint-Gobain, qui accueille chaque année environ 1200 alternants dans une grande variété de métiers : de la fonction support au marketing, en passant par le commerce, les ressources humaines, la finance et les métiers d’usine. Le recrutement s’étend du niveau Bac à Bac +5, reflétant ainsi la diversité des profils recherchés par l’entreprise.

Pour Saint-Gobain, il est essentiel de démarrer sa campagne de recrutement le plus tôt possible afin d’attirer les meilleurs talents et de se positionner en tant que précurseur sur le marché de l’alternance. Pour ce faire, l’entreprise diversifie ses canaux de communication en mettant notamment en avant une campagne de communication vidéo réalisée par des alternants eux-mêmes. Cette approche authentique permet de donner un aperçu concret de la vie chez Saint-Gobain et des opportunités offertes aux alternants.

En tant que pionnier de l’alternance en France, Saint-Gobain s’engage non seulement à former les jeunes talents, mais aussi à leur offrir des perspectives d’insertion professionnelle concrètes.