Business Women avec Margot Pavan co-fondatrice de « Or du Monde »

Business Women: Margot Pavan une joallière éthique!

Dans cette édition de Business Women Lida Labidi reçoit : Margot Pavan, artisane joaillière à Paris. Elle a fondé son entreprise « Or du Monde » en 2013 et a été élue « Coup de Cœur » du Prix Stars & Métiers en 2019.

Entrepreneure engagée, elle se bat pour une joaillerie éthique, plus transparente et durable. Elle entreprend avec un objectif bien précis en tête : changer les codes et les pratiques du secteur afin de les rendre plus éthiques. Or du Monde est un spécialiste de l’or recyclé ainsi que des diamants et pierres précieuses éthiques. Margot Pavan est une jeune femme déterminée qui a choisi d’aligner son parcours professionnel avec ses valeurs personnelles en montrant qu’aujourd’hui le vrai luxe rime avec éthique !

Business Women: l’émission des femmes qui entreprennent!

