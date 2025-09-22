Demain! est
09 - Le Journal des Salons

Se lancer dans l’immobilier bas carbone avec le mastère de l’ESSEC

Emission du 22/09/2025 - Durée 7 minutes

Franck PETEL directeur académique du Mastère Spécialisé Management Urbain et Immobilier à l’ESSEC et titulaire de la Chaire Immobilier et Développement durable, a partagé sa vision de l’avenir du secteur dans cette émission spéciale enregistrée à l’occasion du Salon de l’Immobilier Bas Carbone (SIBCA).

La construction bas carbone : une tendance de fond

Longtemps perçue comme un simple argument marketing, la construction bas carbone s’impose aujourd’hui comme une nécessité incontournable. L’immobilier représente 40 % des émissions mondiales de CO₂, un chiffre qui souligne l’urgence d’agir. Bonne nouvelle : la France fait figure de bon élève, avec environ 20 % de ces émissions, mais les efforts doivent se poursuivre pour répondre aux défis climatiques.

Le bas Carbone : un gisement d’emplois et de nouveaux métiers

Selon Franck PETEL, l’immobilier bas carbone constitue un secteur d’avenir, soutenu par les investisseurs institutionnels et les banques qui privilégient désormais les projets labellisés. De la conception à la déconstruction, tous les métiers sont concernés : architectes, ingénieurs et urbanistes, constructeurs et artisans, managers, gestionnaires et financiers. Chaque étape du cycle de vie du bâtiment (matériaux, énergie, eau, exploitation, réutilisation) ouvre la voie à de nouvelles compétences et opportunités professionnelles.

bas carbone: le rôle clé de la formation

Former les talents est une condition indispensable pour accélérer la transition. À l’ESSEC, le Mastère Spécialisé Management Urbain et Immobilier intègre pleinement les enjeux du développement durable et du bas carbone.
Ce programme s’adresse à trois profils principaux : les ingénieurs issus de grandes écoles, les architectes souhaitant développer une approche économique, les étudiants de troisième cycle spécialisés en urbanisme et immobilier.
Avec un réseau de plus de 71 000 alumni, l’ESSEC accompagne ses diplômés dans leur insertion et leur évolution professionnelle, leur offrant une place de choix dans les grandes entreprises du secteur. Une nouvelle économie en marche Pour Franck PETEL, penser la ville durable ne se limite pas aux bâtiments : il s’agit de créer des environnements de travail agréables, résilients face au réchauffement, et respectueux des ressources. Pour lui cette transformation représente « une tendance lourde et positive pour les générations futures ».

Pour plus d’informations sur le Mastère Spécialisé Management Urbain et Immobilier, rendez-vous sur le site de l’ESSEC.

