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01 - Le Journal de l'Emploi

Favoriser la fÃ©minisation des mÃ©tiers du transport ferroviaire

Emission du 05/05/2026
fÃ©minisation des mÃ©tiers du transport ferroviaire

Dans cet Ã©pisode du Journal de lâ€™Emploi, lâ€™Ã©mission sâ€™intÃ©resse Ã  un enjeu encore trÃ¨s prÃ©sent dans de nombreux secteurs : la place des femmes. Focus sur les transports publics et ferroviaires avec GÃ©raldine Adam, Directrice AttractivitÃ©, Emploi et Formation Ã  lâ€™Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF).

Pourquoi la fÃ©minisation des mÃ©tiers du transport ferroviaire est un enjeu clÃ© ?

Historiquement masculin, le secteur du transport ferroviaire reste encore largement dÃ©sÃ©quilibrÃ©. Â« Aujourdâ€™hui, les femmes reprÃ©sentent environ 20 % Â», rappelle GÃ©raldine Adam. Un chiffre en progression, mais encore insuffisant.

Dans le dÃ©tail, certains mÃ©tiers restent particuliÃ¨rement concernÃ©s. GÃ©raldine Adam nous explique que la maintenance et la conduite (train, bus, tramway) peinent encore Ã  recruter des femmes. Â« Ce sont des mÃ©tiers dÃ©jÃ  trÃ¨s reprÃ©sentÃ©s par des hommes Â», prÃ©cise-t-elle, ce qui rend parfois difficile la projection.

Lâ€™invitÃ©e insiste aussi sur un manque de visibilitÃ© : Â« On a des mÃ©tiers qui ne sont pas encore suffisamment connus Â». Pourtant, le secteur compte plus de 150 mÃ©tiers. Lâ€™orientation joue Ã©galement un rÃ´le clÃ©, les filiÃ¨res techniques restant majoritairement masculines.

Dâ€™autres freins existent, notamment les conditions de travail. GÃ©raldine Adam Ã©voque Â« des horaires dÃ©calÃ©s Â» qui peuvent compliquer lâ€™Ã©quilibre de vie.

Pour faire Ã©voluer les mentalitÃ©s, des initiatives Ã©mergent. Elle cite notamment la bande dessinÃ©e Voix de femmes, conÃ§ue pour Â« casser les idÃ©es reÃ§ues Â» et montrer que les femmes ont toute leur place dans ces mÃ©tiers.

Au-delÃ  de lâ€™Ã©galitÃ©, la mixitÃ© est aussi un levier de performance. Â« La mixitÃ© est un gage de performance Â», souligne-t-elle. Dans les mÃ©tiers de relation de service, elle ajoute que les femmes Â« excellent Â» particuliÃ¨rement.

Enfin, les opportunitÃ©s sont nombreuses. Le secteur prÃ©voit 100 000 recrutements dâ€™ici 2030, portÃ©s par les transitions technologiques et Ã©cologiques. Â« Ce sont des mÃ©tiers porteurs de sens Â», conclut GÃ©raldine Adam, au service des territoires et de la cohÃ©sion sociale.

Un secteur en pleine transformation, qui sâ€™ouvre progressivement Ã  plus de diversitÃ©.

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