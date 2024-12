Â«Â TECH YOUR FUTUR WITH AIÂ Â»Â : former les jeunes Ã  lâ€™IA

Dans cette édition du Journal de la Formation, nous accueillons Julie Ravillon, Senior Manager Sustainability chez Salesforce France, et Jean-Christophe Vidal, Directeur Général de l’association Konexio. Ces deux entités, accompagnées de Diversidays et de la Fondation Mozaïk ont lancé le programme Tech Your Future with AI dans le but de former les talents de demain aux technologies du futur.

La formation à l’IA, est aujourd’hui plus essentielle que jamais car elle devient un levier stratégique pour l’insertion professionnelle, notamment pour les publics éloignés de l’emploi. Avec un financement de 1M Saleforces s’associe avec Konexio pour démocratiser l’accès de l’IA a 1200 jeunes en France. Tech Your Future with AI est proposé dans « les quartiers prioritaires » de 4 régions : Île-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.

Concrètement, le programme s’articule autour de formations personnalisées et dispensées en ligne et/ou en présentiel par Konexio pour aider les jeunes à acquérir des compétences numériques et en intelligence artificielle. Diversidays anime des ateliers de découverte des métiers du numérique, permettant aux participants de mieux comprendre les opportunités dans ce secteur en pleine croissance. La Fondation Mozaïk mène un accompagnement vers l’emploi qui se matérialise par une sensibilisation aux opportunités d’emploi, qu’il s’agisse d’événements dédiés, de participations à des forums d’emploi et de campagnes sur les réseaux sociaux.

À propos de Konexio

Konexio est une association qui œuvre pour l’inclusion professionnelle des jeunes et adultes éloignés de l’emploi, en particulier dans le domaine du numérique. Grâce à des programmes de formation sur mesure, l’association prépare les talents de demain à des carrières dans des secteurs en pleine croissance.

À propos de Salesforce France

Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) qui facilite la gestion des ventes, le marketing et la relation client. Cette entreprise internationale s’est engagée à soutenir, partout dans le monde des projets d’inclusion sociale et professionnelle, en particulier dans le secteur des technologies.

«