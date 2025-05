Envie de travailler dans l’immobilier ? L’EFAB vous ouvre les portes

Dans cet épisode de Scroll Ton Futur, Jérôme Joinet reçoit Victor Gervasoni, directeur de l’EFAB. Cette école spécialisée dans la formation dans l’immobilier accompagne les étudiants depuis près de 30 ans.Présente dans 11 villes, elle propose des formations professionnalisantes du BTS au Mastère.

Victor Gervasoni résume l’ADN de l’école en une phrase : « C’est toujours notre leitmotiv : mettre les étudiants en relation avec le monde du travail rapidement. » L’EFAB revendique une pédagogie active, fondée sur l’expérience de terrain et une proximité constante avec les professionnels du secteur.

Une école présente sur 11 campus

Depuis 1996, l’EFAB forme les futurs professionnels de l’immobilier. Elle accueille aujourd’hui plus de 2 000 étudiants. L’école prépare à des diplômes reconnus dans tout le secteur, du BTS au Mastère. Son offre couvre tous les grands métiers : transaction, gestion locative, promotion, mais aussi notariat ou architecture d’intérieur.

Trois grandes filières et une orientation progressive

L’école laisse le temps de découvrir les différents débouchés. Les deux premières années sont généralistes. La spécialisation commence en troisième année. Un étudiant peut commencer dans la transaction, puis bifurquer vers la gestion ou la promotion au niveau master.

L’alternance dès la première année

Dès la première année, les étudiants peuvent choisir l’alternance. Environ 80 % d’entre eux signent un contrat pro. L’organisation est simple : quatre jours en entreprise, un jour en cours, et six séminaires dans l’année pour approfondir certaines thématiques.

Une pédagogie concrète appuyée par l’expertise du secteur

À l’EFAB, les intervenants sont en grande majorité des professionnels en activité. Ils partagent leur expérience à travers des cas réels, des méthodes concrètes et les exigences du métier. Cette pédagogie de terrain est complétée par des enseignants-chercheurs, qui nourrissent les contenus grâce à leurs travaux prospectifs. Ensemble, ils assurent une formation à la fois opérationnelle et tournée vers l’avenir. L’école anime aussi un Observatoire des tendances immobilières. Ce dispositif associe les étudiants de master à la rédaction d’un ouvrage de référence, diffusé auprès des acteurs du secteur. Il permet de valoriser leurs travaux et d’anticiper les grandes évolutions du marché.