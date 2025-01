SEMAINE DES METIERS DU NUMERIQUE 2025 : DES MILLIERS D’EMPLOIS À SAISIR

Dans Le Journal de l’emploi, Didier Thomas, directeur départemental de France Travail des Hauts-de-Seine, présente la nouvelle édition de la Semaine des métiers du numérique. Du 20 au 24 janvier 2025, cet événement met en lumière un secteur qui recrute et propose de nombreuses opportunités à tous les publics.

Le numérique recrute

Avec 30 000 postes disponibles dans les infrastructures numériques, le numérique s’impose comme un secteur d’avenir. Le programme propose des ateliers, des formations, des conférences et des job dating. Une journée d’ouverture aura lieu à Station F, haut lieu de l’innovation. Le numérique recrute à tous les niveaux. Développeurs, techniciens télécoms, community managers ou experts en cybersécurité : les métiers sont variés. Accessible avec ou sans diplôme, le secteur s’ouvre également aux femmes, aux jeunes et aux personnes en reconversion. Un secteur de plus en plus inclusif France Travail s’engage à rendre ce domaine accessible à tous les publics. Des formations courtes permettent d’acquérir des compétences rapidement. Par exemple, apprendre à coder en six mois est tout à fait possible.

Le secteur est en croissance continue.

D’ici 2027, 115 000 emplois seront créés en France dans ce secteur. En Île-de-France, 50 % des emplois numériques sont concentrés, offrant de nombreuses opportunités aux candidats motivés. À propos de la Semaine des métiers du numérique Créée par France Travail, cette semaine vise à promouvoir les métiers numériques. En 2024, elle a attiré plus de 8 500 participants, dont 50 % de femmes. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent découvrir ou se former aux carrières d’avenir.

Découvrez le programme complet des évènements déployés dans le cadre de cette semaine thématique ici :

et le lien d’inscription pour le lancement à la cité 3F