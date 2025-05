Clinitex : une entreprise sans business plan mais avec un human plan

Dans cet épisode de Future of Work, présenté par Julienne Nadin, Édouard Pick partage sa vision d’un management humaniste et libéré.

Un « human plan » pour libérer les talents

Et si l’avenir du travail reposait moins sur les chiffres que sur les personnes ? Chez Clinitex, entreprise de nettoyage certifiée B Corp, Édouard Pick revendique une posture radicalement humaine : « on n’a pas de business plan, on a un human plan ». Ici, les projets naissent des collaborateurs, pas d’un tableau Excel.

L’histoire commence dans un garage à Roubaix. Depuis 1980, Clinitex est devenue une entreprise nationale avec 4 000 salariés et 17 agences. Édouard Pick, coopté par les équipes, a pris la tête de l’entreprise après dix années de terrain. Il incarne un leadership horizontal centré sur la confiance.

Pour révéler les talents, il a lancé Clean Boost, une académie interne. Elle ne s’intéresse pas aux CV, mais aux moteurs et aux aspirations. Les collaborateurs y redéfinissent leur poste, créent des agences ou inventent de nouveaux métiers. L’autonomie va jusqu’à l’autodétermination des salaires.

Formé dans une école Montessori, Édouard Pick applique ces principes au management. Il a supprimé les strates hiérarchiques inutiles. Chez Clinitex, il n’y a ni DRH ni DAF. Seules trois strates séparent un agent de propreté du PDG. Chacun organise son temps, ses moyens, et ses missions.

Ici, on ne parle pas de « raison d’être », mais de raison d’agir. L’objectif : rendre le monde plus beau. Plus beau pour les clients, grâce à des locaux propres; pour les collaborateurs, en réenchantant le travail; pour la planète, grâce à des pratiques responsables.

À propos

Clinitex est une entreprise française de nettoyage BtoB, fondée le 1er avril 1980 à Roubaix par Thierry Pick. L’équipe compte aujourd’hui 4 000 collaborateurs répartis dans 17 agences. Plus de 6 000 clients font confiance à Clinitex pour l’entretien de leurs locaux.

Depuis 2018, Édouard Pick dirige l’entreprise. Il a débuté comme agent de propreté avant de devenir PDG, au terme d’un parcours de dix ans. Clinitex est également certifiée B Corp.