Le Club Med recrute: 1400 postes à pourvoir !

Laëtitia Laurent, directrice marque employeur et engagement du Club Med est l’invitée de cette édition du Journal de l’emploi. Elle partage avec nous les secrets et les opportunités d’une expérience professionnelle unique au sein du Club Med.

Fondé il y a plus de 70 ans, le Club Med ne se contente pas de vendre des vacances. Il incarne un véritable art de vivre, une promesse de moments de bonheur inoubliables pour ses clients. Cependant, derrière l’éclat des plages et le luxe des paysages, se trouve une entreprise, qui recrute et offre de nombreuses opportunités.

Il existe 80 resorts à travers le globe, allant de l’Asie à l’Europe, des Antilles à l’Afrique et l’Amérique. On compte plus de 30 000 Gentils Organisateurs (G.O) et Gentils Employés (G.E), présent dans plusieurs villages.

Club Med: 1400 postes à pourvoir !

L’entreprise a lancé sa campagne de recrutement pour la saison printemps / été 2024. Ce sont pas moins de 1400 postes proposés dans ses villages disséminés dans une vingtaine de resorts dans la zone Europe / Méditerranée. Des opportunités sur une multitude de métiers! Près de 120 possibilités, au sein des 7 familles de métiers différentes : hôtellerie, restauration, enfance, sports, bien-être, boutique et arts & spectacle.

En tant que leader des vacances tout compris haut de gamme, la société recherche des passionnés, prêts à l’aventure et à incarner l’esprit Club Med qui caractérise cette institution légendaire.

Ces postes sont proposés en CDD ou CDI. Des opportunités qui peuvent vous ouvrir des possibilités d’évolutions (géographique, hiérarchique, contractuelle…) au sein de l’entreprise. Que l’on soit diplômé ou non, le Club Med ouvre ses portes à tous ceux qui aspirent à vivre une expérience professionnelle qui sort du lot. Pour découvrir les offres et candidater il faut se rendre sur leur site dédié: Club Med Jobs.