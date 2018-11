La création de la marque 17h10 racontée dans le podcast commencer

17h10 et commencer

17h10 c’est une marque de prêt à porter féminin, principalement de tailleurs et des costumes. Commencer c’est le nom du podcast qui retrace la création de 17h10. Ce podcast relate aussi et surtout les aventures entrepreneuriales de ses fondatrices Caroline Rey et Amélie Delacour. C’est encore une belle histoire de jeunes entrepreneures que vous propose Label Entreprise.

