Le vendredi 13 décembre : participez à « La nuit de la démocratie et du territoire »

Et si nous parlions démocratie locale ? A l’heure où l’entité même de démocratie est décriée dans la société, par les Français. A l’approche des élections municipales de 2020. Comment penser la démocratie collectivement et localement ? C’est face à cette problématique que Les Localos et La librairie des territoires organisent « La nuit de la démocratie et du territoire ». Ce vendredi 13 décembre, où que vous soyez et entre citoyens, venez échanger, débattre, apprendre et comprendre les problématiques d’aujourd’hui. Une nuit pour susciter l’envie aux citoyens de s’engager dans une démocratie locale.

Retrouvez toutes les informations sur cette nuit sur www.localos.fr/nuit et sur la page Facebook des organisateurs et venez rencontrer les citoyens de votre localité.