Robots, chatbots et intelligence artificielle: des pistes pour entreprendre

Robots, chatbots et intelligence artificielle… ils envahissent notre quotidien.

Les chatbots, les robots et l’intelligence artificielle ont largement envahi notre quotidien ces dernières années. En effet, ils sont dans tous les domaines : médecine, les transports, les sciences, l’industries, la domotique… Cette tech est partout ! Alors, pour appréhender ce phénomène, ce numéro de Business Women est consacré aux chatbots, robots et intelligence artificielle.

Des secteurs pour entreprendre.

Business Women reçoit des entrepreneures qui se sont lancées dans ces domaines. Audrey-Laure Bergenthal a créé Euveka, une start-up spécialisée dans les technologies robotiques. Quant à Marjolaine Grondin, elle a fondé Jam, un chatbot inspirant pour le quotidienne des jeunes. Enfin, Charlotte Fanneau, travaille chez Heuritech, une solution qui permet de détecter les tendances modes par l’intelligence artificielle. Chabots, robots et intelligence artificielle se développant, ces secteurs présentent un potentiel intéressant pour créer son activité. Alors, ne passez pas à côté des chatsbots, robots et intelligence artificielle et regardez Business Women.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Profitez de leurs expériences et de leurs conseils pour vous lancer à votre tour. Les émissions sont disponibles sur Business Women.