Jérôme Joinet reçoit Julien Tuillier, responsable de l’observatoire économique de la CCI Paris Île-de-France. Durant cette édition du journal de l’emploi, ils parlent recrutement dans le domaine de la restauration.

La CCI a mené une enquête concernant le domaine de la restauration. Ce qu’il en ressort, c’est le bilan d’un secteur en tension, mais optimiste avec l’arrivée des Jeux Olympiques de Paris. En effet, la restauration est en pleine reprise, mais malgré ses encouragements, la CCI parle de 1 restaurant sur 2 en pénurie de personnel. 80 % d’entre eux ont des difficultés à recruter.

Il est vrai que la restauration n’a pas vraiment bonne presse avec les horaires parfois en coupures, la pénibilité du travail… Ce qui engendre un manque de motivation de la part du personnel.

La CCI d’Île-de-France met en place « ViteunEmploi »

Pour accompagner la reprise du secteur, la CCI Île-de-France met en place une plateforme qui met en relation les demandeurs d’emploi et les restaurateurs. Il y a sur ce site, plus de 2 000 entreprises inscrites, exclusivement des TPE et PME. Le fond social européen cofinance ce programme dans le but de donner un coup de pouces aux petites entreprises.

Effectivement, suite à la pandémie du COVID-19, de nombreux restaurants ont dû mettre la clé sous la porte et d’autre se relèvent difficilement. Alors « Viteunemploi » est là pour aider les restaurateurs à reprendre convenablement leurs activités.

Pour postuler auprès d’un restaurateur en Île-de-France, rendez-vous sur le site viteunemploi.fr.

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France

La chambre de commerce et d’industrie d’Île-de-France œuvre dans cette région pour favoriser l’accès à l’emploi. Elle stimule la croissance de 1 350 000 entreprises dans la région en les accompagnant dans leurs projets. Ceci constitue, en effet, un enjeu majeur, car les entreprises de l’Île-de-France génèrent 31 % du PIB national. La CCI favorise alors le développement et permet aussi une employabilité des demandeurs d’emploi.

La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île-de-France a aussi un Crocis. C’est-à-dire un centre régional d’observatoire du commerce, de l’industrie et des services. C’est ce centre qui mène les enquêtes sur le monde du travail dans la région depuis 1994. Pour plus d’informations sur le Crocis, rendez-vous sur le site.