DEFI METIERS: Les NEET, les jeunes en difficultÃ©s dâ€™insertion

Dans cette nouvelle émission « Vous avez dit EFOP? », Défi Métiers vous propose un focus sur les jeunes en difficulté d’insertion. L’ occasion de faire le point sur les différentes actions et politiques mises en oeuvre pour les aider.

Aujourd’hui on les appellent aujourd’hui les NEET (not in éducation, employment, or training). Ce sont ces jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ni de formation… Ils sont environ 1,5 millions en France et représentent 12,9% des 15 – 29 ans. C’est un enjeu phénoménal pour notre pays car ils représentent notre avenir.

Alors qui sont- ils ? Quel est leur profil, leur parcours ? Et comment réussir leur insertion professionnelle ? C’est ce que vous allez découvrir avec les différents invités de l’émission:

– Bernard Barbier, Directeur de Défi Métiers, le Carif-Oref francilien

-Gaëlle Baudras, Coordinatrice du PRIJ de Cergy-Pontoise (95) (Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse)

– Nathalie Tisserand, Médiatrice sociale – Référente de parcours à Fidamuris (77)

-Benjamin Leperchey, Directeur adjoint et Chef du Pôle Économie, Emploi, Solidarités à la DRIEETS ( Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pour l’Île-de-France)