Les Jeux olympiques créent de l’emploi !

En Juillet 2023 Pôle emploi propose 10 000 postes liés aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. De nombreux postes seront à pourvoir sur différents secteurs afin d’organiser cet événement d’envergure planétaire. Aujourd’hui Focus sur le secteur du nettoyage très demandeur avec Najat Semadani Cheffe de projet JOP 2024 chez Pôle Emploi.



Pole emploi recrute aussi dans le secteur de la construction, sur les chantiers des sites Olympiques et Paralympiques. On a aussi besoin de bras sur les chantiers du Grand Paris, le projet de réseau de transport public de métro automatique autour de Paris, et d’extension de lignes existantes. Pôle emploi recrute également dans le secteur évènementiel : tourisme, hôtellerie, café et restauration. Mais aussi dans la sécurité et bien entendu dans le secteur du sport.

Plus d’infos sur:

emplois2024.fr, la plateforme les offres d’emplois l’Olympiade.

ou

www.pole-emploi.fr