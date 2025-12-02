GBH recrute en Outre-mer : plus de 100 postes ouverts dans ses franchises

Présent au salon Paris pour l’Emploi, le Groupe GBH annonce une large campagne de recrutement. Avec 18 000 collaborateurs et des activités dans la grande distribution, l’automobile et l’industrie, le groupe poursuit sa croissance. Le groupe cherche à attirer de nouveaux talents comme nous l’explique Florence Boutant responsable de développement RH.

GBH, géant multisectoriel, renforce ses équipes en Outre-mer Ses marques phares ?

Carrefour, Décathlon, Mr Bricolage, Renault, entre autres.

Plus de 100 offres d’emploi : des postes à responsabilité et de terrain

GBH propose un large éventail de métiers, du management aux fonctions opérationnelles. En effet, leur objectif est de renforcer les équipes locales et soutenir son développement sur les territoires d’Outre-mer.

Types de postes dans la Grande distribution

-Manager de rayon

-Employé libre-service

-Hôte(sse) de caisse

-Responsable de magasin

Postes dans le secteur Automobile

Des Directeur commerciaux

Postes de Directeur après-vente

Directeur de concession

différents métiers techniques et conseil



Postes dans les Fonctions support

-Chargé RH

-Juriste

-Responsable paie

-Administratif et gestion

Un groupe qui forme et qui fait évoluer

GBH ne se contente pas de recruter : il forme et accompagne ses collaborateurs. Par exemple avec une Licence interne distri-sup pour développer les compétences commerciales. Il mettent également ne place des parcours d’accompagnement pour les managers.

Pourquoi rejoindre GBH ? Les 4 avantages clés

Selon Florence Boutant rejoindre GBH permet d’avoir :

-Une autonomie réelle dans les missions

-des Responsabilités managériales rapidement accessibles

-Bénéficier d’une Mobilité géographique en Outre-mer et à l’international

-et de profiter d’un esprit familial au quotidien et d’une culture d’entreprise solide

Le groupe reste ouvert à des candidats aux parcours variés, mais apprécie tout particulièrement : Les diplômes BTS, licences pro et écoles de commerce. Mais également les candidats ayant suivi des formations orientées commerce, management ou distribution. Ou encore, Les profils ayant une expérience en gestion d’équipe

Toutes les opportunités sont référencées ici : www.gbh.fr