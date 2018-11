Dans cette édition du journal de l’emploi il sera question de soutien scolaire.

L’invité du journal de l’emploi est :

Edouard Morice, fondateur et directeur général des Cours Thalès.

L’occasion de faire un point sur l’importance grandissante du soutien scolaire en France. En effet de plus en plus de familles ont recours au soutien scolaire, pas seulement pour préparer le Bac, mais également pour leurs enfants aux études supérieures car la sélection est de plus en plus grandissante.