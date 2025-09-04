Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
04- CAP OU PAS CAP

Gaëlle Billaut-Danno : du marketing à la scène, le pari réussi d’une reconversion

Emission du 04/09/2025 - Durée 21 minutes

Dans cette émission proposée par Julienne Nadin, la comédienne Gaëlle Billaut-Danno revient sur son parcours atypique.
Fille de Jacqueline Danno, elle a pourtant d’abord choisi une voie éloignée de l’art : après une prépa HEC, elle fait carrière dans le marketing et la communication, travaillant notamment pour le groupe Figaro et une agence internationale dédiée au cinéma.
C’est presque par hasard qu’elle découvre le théâtre, lorsqu’une amie l’entraîne à un cours amateur. Cette expérience réveille en elle une passion longtemps mise de côté. Soutenue par ses employeurs, elle commence une transition progressive avant de se lancer totalement sur scène.
Sa reconversion est jalonnée de rencontres décisives, comme celle avec l’acteur Pierre Santini, et de succès marquants, notamment sa nomination aux Molières 2015 pour Célimène et le Cardinal, pièce qu’elle a jouée plus de 350 fois.

Aujourd’hui, Gaëlle partage son temps entre son métier de comédienne et la direction du Théâtre Simone-Signoret à Herblay-sur-Seine, où elle programme des spectacles. Elle travaille également sur de nouveaux projets théâtraux, dont une pièce autour de Dora Maar. Pour elle, la reconversion est avant tout une nécessité intérieure, guidée par le plaisir et la passion.

Son conseil à ceux qui veulent changer de vie : « N’écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. »

Vous aimerez aussi

Emplois aidés: la suppression des contrats saigne les communes

Emplois aidés: la suppression des contrats saigne les communes

le 13/09/2017

Emplois aidés, ce terme résonne depuis plusieurs jours dans les collectivités territoriales et associations. Pourquoi ? Car ces derniers vont être supprimés par le gouvernement. Une position qui handicape...

Emploi : La SNCF prévoit 1 000 recrutements pour 2018

le 19/12/2017

La SNCF ne prend pas de retard pour la nouvelle année. En effet la société de transport ferroviaire française a annoncé aujourd’hui le recrutement de 1 000 conducteurs et conductrices...

Demain la Cité

Demain La Cité: Clamart, une ville qui se réinvente avec le Grand Paris

Emission du 21/06/2016

L’émission Demain La Cité reçoit chaque semaine un élu, un architecte ou un urbaniste qui nous fait partager sa vision de la Ville. Cette semaine, Jean-Didier Berger, maire de...

Les dernières émissions

Émission spéciale : la jeunesse au cœur de la mobilisation climatique

Emission du 12/09/2025 - Durée 15 minutes
Enregistrée au Salon de l’immobilier bas carbone, cette édition spéciale met en lumière l’engagement de la jeunesse face aux défis du changement climatique. Sensibilisation, action, coopération internationale : les jeunes se positionnent comme de véritables moteurs de transformation pour un avenir durable. Avec, autour de la table, de...
Voir toutes les emissions

Spécial SIBCA: WO2, pionnier de immobilier durable et bas carbone en France

le 11/09/2025 - Durée 8 minutes
Marc Lafont, CEO de WO2 est l’invité de cette émission spéciale enregistrée sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Il revient sur l’histoire et les succès de WO2 et nous propose son regard sur le secteur de l’Immobilier Bas Carbone. Un secteur qui a du sens , et qui recrute comme WO2. WO2 Une entreprise […]
Voir toutes les emissions

Inclassables : Un documentaire à ne pas rater

Emission du 10/09/2025 - Durée 52 minutes
Un an après la fin des jeux Paralympiques Inclassables donne la parole aux grands oubliés des Jeux paralympiques : les sportifs porteurs de trisomie 21. Alors qu’ils montent sur tous les podiums des compétitions mondiales de Sport Adapté, Cléo, Marie, Jason, Jean et bien d’autres « T21 » sont exclus de la plus importante des […]
Voir toutes les emissions

SIBCA, La Construction Bas Carbone: un secteur d’opportunités

Emission du 10/09/2025 - Durée 8 minutes
Hélène Genin déléguée générale de l’Association Bâtiment Bas Carbone (BBCA) est l’invité de cette première émission enregistrée à l’occasion du SIBCA (Salon de l’immobilier Bas Carbone) L’occasion de faire le point avec elle sur l’évolution du secteur face aux enjeux climatiques. Depuis plus de dix a...
Voir toutes les emissions