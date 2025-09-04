Gaëlle Billaut-Danno : du marketing à la scène, le pari réussi d’une reconversion

Dans cette émission proposée par Julienne Nadin, la comédienne Gaëlle Billaut-Danno revient sur son parcours atypique.

Fille de Jacqueline Danno, elle a pourtant d’abord choisi une voie éloignée de l’art : après une prépa HEC, elle fait carrière dans le marketing et la communication, travaillant notamment pour le groupe Figaro et une agence internationale dédiée au cinéma.

C’est presque par hasard qu’elle découvre le théâtre, lorsqu’une amie l’entraîne à un cours amateur. Cette expérience réveille en elle une passion longtemps mise de côté. Soutenue par ses employeurs, elle commence une transition progressive avant de se lancer totalement sur scène.

Sa reconversion est jalonnée de rencontres décisives, comme celle avec l’acteur Pierre Santini, et de succès marquants, notamment sa nomination aux Molières 2015 pour Célimène et le Cardinal, pièce qu’elle a jouée plus de 350 fois.

Aujourd’hui, Gaëlle partage son temps entre son métier de comédienne et la direction du Théâtre Simone-Signoret à Herblay-sur-Seine, où elle programme des spectacles. Elle travaille également sur de nouveaux projets théâtraux, dont une pièce autour de Dora Maar. Pour elle, la reconversion est avant tout une nécessité intérieure, guidée par le plaisir et la passion.

Son conseil à ceux qui veulent changer de vie : « N’écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. »