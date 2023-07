ESIC: L’école avec une filière cybersécurité reconnue!

Le Journal de la Formation reçoit cette semaine: Jerome Gouzik, Responsable pédagogique commerce de l’ESIC et Mermoz Alamou, Responsable pédagogique cybersécurité pour présenter l’école et le pôle cybersécurité. L‘ESIC c’est École Supérieure d’Informatique et de Commerce. Une école créée il y a 20 ans avec aujourd’hui 3 Campus : à Paris, Malakoff et Lyon.

ESIC: école supérieure d’informatique et du commerce.

L’ESIC est une des écoles de référence des professionnels de l’informatique et du commerce. Elle prépare à des titres professionnelles et des diplômes allant du BTS au Bac+5. Cette école dispose d’un réseau de plus de 120 entreprises partenaires qui recrutent régulièrement leurs étudiants. Chaque année ce sont plus de 250 élèves qui sont formés, et pour beaucoup en alternance.

L’école propose différents BTS allant du BTS MCO (management commercial opérationnel), au BTS assistant manager, en passant par le BTS Service informatique opérationnel et le BTS numérique option Electronique communication.

Mais l’école propose également d’autres formations certifiantes allant jusqu’au bac+5. Dans la filière commerciale elle propose un cursus Responsable commercial et marketing​ (RCM). Il y a également une formation supérieure Ingénieur d’affaires (IA). Un cursus avec 4 spécialités (chef de projet digital, commerce équitable, management des PME et business développeur dans le secteur informatique). Dans la filière informatique l’ESIC propose différents cursus certifiants: Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR), Administrateur d’infrastructures sécurisées (AIS) de niveau 6, Concepteur développeur d’applications (CDA), et Expert en Systèmes d’informations et sécurité.

ESIC : Se former aux métiers de la cybersécurité

ESIC forme depuis maintenant plus de 20 ans des développeurs, des administrateurs et des consultants dans l’informatique. L’école a ouvert ses programmes au Cloud – au BIG DATA et à l’intelligence artificielle.

Suite à l’évolution rapide de la technologie et la numérisation des entreprises… ESIC a ouvert depuis plusieurs années une filière spécialisée dans le domaine de la cybersécurité! L’école propose un programme lié à la protection des systèmes, des réseaux et des données contre les menaces numériques.

Pour intégrer la spécialité cybersécurité, il faut avoir au minimum une licence. En effet, des prérequis sont nécessaires : avoir des bases en programmation, connaitre le langage python ou encore l’architecture d’un logiciel. Avec cette formation, l’ESIC permet d’accéder aux différents métiers de la cybersécurité: Analyste en cybersécurité, Ingénieur en sécurité informatique, Consultant en cybersécurité…

Des formations en présentiel et distanciel avec la plateforme Castor

Au delà des formations en présentiel, l’école a développé une plateforme « Castor » permettant de suivre les formations en distanciel. La plateforme Castor, permet aux étudiants d’accéder facilement à leurs cours en ligne et aux ressources associées. La plateforme propose des vidéos, des présentations interactives, des quiz et des exercices pratiques. Les fonctionnalités de discussions en ligne permettent aux étudiants de poser des questions, d’échanger des idées et de participer à des discussions en temps réel avec leurs camarades et leurs professeurs.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.esic.fr.