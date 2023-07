TAMBOUR BATTANT: La danse, la diversitÃ© des pratiques, les publics.

Cette édition de Tambour Battant présentée par Antoine Spire avec Hélène Mathieu vous propose de plonger dans l’univers de la danse, la diversité des pratiques et de ses les publics.

En première partie d’émission vous pourrez découvrir « l’Entretien » avec:

– Patrick Germain Thomas, Professeur d’histoire de la danse , Docteur en sociologie, Directeur de la collection Culture Danse aux Éditions de l’Attributauteur de « la danse contemporaine une révolution réussie » et de « Que fait la danse à l’école » (Ed. De l’attribut ).

Et

-Bernardo Montet, danseur et chorégraphe de danse contemporaine, créateur associé au Centre National pour la création adaptée (CNCA) a notamment dirigé le centre chorégraphique national de Tours.

En deuxième partie « le Gril » vous propose un échange entre:

-Anne Minot, ancienne danseuse puis professeure de danse, présidente de l’association « les éclats chorégraphiques » porteuse d’un festival de danse contemporaine à La Rochelle de 2008 à 2018,

contre

–Nadia Vadori-Gauthier, danseuse et chorégraphe chercheuse associée à l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Auteure de « Les éclats chorégraphiques » (Éd. La nage de l’ours).

En fin d’émission les « Grands témoins » sont :

– Sandrine Deguilhem, responsable de la programmation musiques et danse de la maison de la musique de Nanterre,

et

– Claire Rousier, Ancienne directrice adjointe du centre national développement chorégraphique d’Angers , auteure de « la danse en solo » (Ed. Du centre national de la danse )

Tambour Battant regard croisés sur la danse

Patrick Germain-Thomas, professeur d’histoire de la danse à l’université d’Angers date du milieu des années 1970 l’émergence de la danse contemporaine aux côtés de la danse classique. La danse contemporaine s’ouvre sur l’extérieur et sur les innovations américaines avec le soutien des tutelles. Bernardo Montet illustre cette histoire en évoquant sa formation avec Maurice Béjart et sa direction chorégraphique avec Catherine Diverrès qui a débouché aujourd’hui sur une résidence à Morlaix où il fait danser des handicapés.

Anne Minot rappelle son expérience de 15 ans du festival des « éclats chorégraphiques » à la Rochelle, alors que Nadia Vadori-Gauthier explique comment elle a décidé de danser chaque jour au moins une minute depuis l’attentat de Charlie hebdo. Claire Rousier qui fut directrice du centre national de développement chorégraphique d’Angers raconte son parcours d’interprète aux côtés de Sandrine Deguilhem, spécialiste du hip hop à Nanterre.