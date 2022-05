Paroles d’agriculteur: les choix pour une retraite sereine

Une retraite sereine cela se prépare!

Paroles d’agriculteur vous propose un reportage témoignage d’un Viticulteur retraité à Talairan dans l’Aude, au cœur des corbières et du pays cathare.

Tout d’agriculteur, chef d’exploitation, se doit de bien préparer sa retraite! Il faut se faire accompagner pour bien mesurer les effets de ce changement de statut (cession transmission de l’exploitation, les revenus de la retraite etc. ). Différentes solutions peuvent s’offrir au futur retraité et pour cela il est fortement conseillé de se faire accompagner et d’anticiper.

L’exemple de Jean-Pierre Mazard viticulteur et retraité-salarié

Retraité depuis 2015, il a fait le choix, de transmettre à ses enfants et de devenir salarié de son ancienne exploitation viticole, le Domaine Serres-Mazard, dans le cadre du cumul emploi-retraite. Cette situation lui permet de rester actif, tout en ayant moins de responsabilités, et de toucher un salaire en complément de sa petite retraite. Il met à profit son expérience professionnelle et ses connaissances du terroir au service du vignoble tenu désormais par ses enfants. La passation s’est vue facilitée par la bonne entente familiale et une bonne préparation à la retraite. Découvrez son témoignage dans ce reportage proposé par CERFRANCE.

Paroles d’agriculteur avec CERFRANCE

Premier réseau d’association de gestion et de comptabilité, présent sur toute la France, CERFRANCE apporte des prestations de conseil, de gestion et d’expertise-comptable à 320 000 entreprises dans tous les secteurs (agriculture, artisanat, commerce, services, industrie et professions libérales). Chaque mois il vous proposent des témoignages de chefs d’entreprises sur les différentes problématiques que peuvent rencontrer des dirigeants.