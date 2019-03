Be a boss tour 2019 à Bordeaux

Be a boss tour: 1ère étape à Bordeaux

Vous êtes une femme entrepreneuse ou porteuse de projet ? Le forum national des femmes entrepreneures, « Be a boss tour » revient à Bordeaux le jeudi 28 mars 2019, à l’Hôtel de Bordeaux Métropole de 9h30 à 16h. Soyez nombreuses !

Le forum des femmes entrepreneuses

Cet évènement référent de l’entrepreneuriat féminin, a une visée nationale. Il se déroule ainsi en 5 étapes en régions pour finir à Paris, lors d’une grande finale. Créée en 2016, ce forum à plusieurs objectifs: booster l’ambition entrepreneuriale chez les femmes, identifier les futurs talents et récompenser, accompagner les startups innovantes et prometteuses.

Pour l’année 2019…

Cette année, le slogan est « Créer sa boîte: elles ont osé, pourquoi pas vous ? ». Au programme de la journée: des rencontres entre entrepreneures, experts et professionnels dans l’accompagnement des startup. Les participantes pourront également assister aux « Be a Boss Awards ». Ainsi, sept startups bordelaises feront un pitch devant le public et le jury pour présenter leur startup. Deux d’entre elles seront sélectionnées pour la grande finale le 19 septembre.

Pour candidater, rendez-vous sur le site dédié. Retrouver toutes les informations sur be-a-boss.com