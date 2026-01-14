Demain! est
Location Studio

Devenez professeur particulier en Île-de-France

le 14/01/2026
professeur particulier

Devenir professeur particulier en Île-de-France représente aujourd’hui une opportunité concrète pour celles et ceux qui souhaitent compléter leurs revenus ou exercer une activité flexible. Dans un contexte de hausse du coût de la vie, Les Sherpas lance une vaste campagne de recrutement et prévoit 2 000 postes de professeurs particuliers en Île-de-France, dont 1 500 à Paris et en petite couronne. L’objectif est clair : répondre à une demande de soutien scolaire en forte progression. Cette édition du Journal de l’Emploi, présentée par Jérôme Joinet, reçoit Étienne Porche, co-directeur de la plateforme Les Sherpas.

Recrutement de professeur particulier en Île-de-France : une réponse à la demande

Avec plus de 2,3 millions de jeunes scolarisés et 700 000 étudiants, l’Île-de-France s’impose comme le premier pôle académique français. La demande en soutien scolaire y progresse fortement. Les familles ne cherchent plus uniquement une réponse ponctuelle à des difficultés scolaires. Elles anticipent davantage et misent sur un accompagnement régulier.
Dans ce contexte, devenir professeur particulier en Île-de-France répond à un besoin réel et durable.

Les Sherpas s’appuient sur une plateforme pensée comme un tiers de confiance entre enseignants et familles. L’inscription est gratuite. Elle s’accompagne d’une phase de formation pédagogique, puis de la mise en relation avec un premier élève. Les enseignants bénéficient ensuite d’un accompagnement continu, à la fois pédagogique et administratif. L’objectif est simple : leur permettre de se concentrer sur l’enseignement.

Les cours peuvent être dispensés à domicile ou en ligne, selon les préférences du professeur particulier en Île-de-France. Les matières proposées couvrent l’ensemble du parcours scolaire, du collège à l’enseignement supérieur. Les mathématiques, les langues, les sciences restent les plus demandées, mais des disciplines plus spécialisées comme le droit, l’économie ou la médecine sont également concernées.

Les profils recherchés sont variés : étudiants, enseignants de l’Éducation nationale ou professionnels souhaitant enseigner à temps plein. La rémunération débute entre 14 € et 30 € de l’heure, selon la matière, le niveau et l’expérience. Pour certains, cette activité devient un véritable métier.

Pour candidater et devenir professeur particulier en Île-de-France, rendez-vous sur lessherpas.com, rubrique « Donner des cours ». Le message est direct : les besoins sont immédiats.

