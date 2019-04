Hors des sentiers battus: le sud du Portugal

Le sud du Portugal

Découvrez le sud du Portugal, le pays du soleil et de la nature avec Hors des Sentiers battus.

Hors des Sentiers battus vous emmène découvrir les paysages et la culture de différents pays. Cette fois-ci, le voyage se fait au Portugal et plus précisément dans le sud de ce magnifique pays. En plus de monuments historiques tels que le Château de Giraldo et le Château Paderne, l’Eglise de Nossa Senhora da Assunção, ou encore les Mines de São Domingos, vous allez pouvoir découvrir la richesse animale de ce pays. Hibou Grand Duc, chouette Effrai en passant par les daims, vous seront présentés.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.