Vendre ou acheter une entreprise : Business Women pour vous aider

La thématique de cette émission est un peu plus transverse que d’habitude. En effet, elle traite de la vente et de l’achat d’entreprise. Pour savoir comment se lancer dans les meilleures conditions, Business Women a réuni deux femmes entrepreneures et une experte.

Une expérience de vente

Tout d’abord, Arbia Smiti a fondé et vendu Carnet de Mode, une marketplace dédiée aux jeunes créateurs de mode. Serial entrepreneure, sa prochaine création d’entreprise se fera dans la tech.

Une expérience d’achat

Puis, Isabelle Guyomarch est présidente du groupe CCI Production. Une entreprise dans le domaine des parfums et de la cosmétique qu’elle a acheté en 2008. Depuis elle a lancé les laboratoires et la marque Ozalys.

Le regard d’une experte

Enfin, Cyrielle Debeaumont, la troisième invitée de cette émission est spécialisée dans la fusion/acquisition d’entreprises au sein du cabinet Largillière France. Plus précisément, elle est chargée d’affaires senior et responsable du bureau des analystes.

En visionnant cette émission, vous pourrez découvrir le parcours atypique des invitées. Vous pourrez aussi comprendre comment bien préparer sa sortie ou son entrée en entreprise. Bonne émission. Par ailleurs, retrouvez les autres thématiques et témoignages de femmes entrepreneures de Business Women