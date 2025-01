EMPLOIS ET FORMATIONS AU SALON DES METIERS AERONAUTIQUES AU MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Dans cette édition du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Jean-Michel Bossuet, rédacteur en chef du magazine Aviation et Pilote et organisateur du Salon des Formations et Métiers de l’Aéronautique (SFMA). Ce rendez-vous annuel, qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2025 au Musée de l’Air et de l’Espace, met en lumière un secteur stratégique pour l’économie française.

En 2023, le secteur a transporté 170 millions de passagers, un chiffre qui confirme la reprise post-pandémie et le dépassement des niveaux de 2019 au niveau mondial. Avec 210 000 emplois dans la production et la conception, et 83 000 dans les compagnies aériennes, les perspectives d’emploi sont nombreuses.

Les métiers techniques comme mécanicien, soudeur ou peintre sont particulièrement recherchés, et les besoins de recrutement concernent également la maintenance et les métiers de l’exploitation. Accessible dès un bac pro ou un bac+2, ces professions attirent des jeunes, mais aussi des adultes en reconversion.

Les enjeux de la transition écologique

Au-delà des chiffres, le secteur doit relever un défi majeur : la transition écologique. Entre l’adoption de matériaux durables et l’optimisation des carburants, les acteurs de l’aéronautique investissent dans des solutions pour réduire leur empreinte carbone. Ces transformations nécessitent de nouvelles compétences et ouvrent la voie à des métiers dans l’ingénierie verte et l’innovation durable.

Pour en savoir plus sur l’émergence des nouveaux métiers regardez notre émission en compagnie des Nouveaux Géants explore ces enjeux et leur impact sur les métiers de demain.

Un salon dédié à l’emploi et aux formations

Le Salon des Formations et Métiers de l’Aéronautique (SFMA), organisé depuis 1992, est un événement clé pour comprendre les dynamiques de l’aérien. Du 31 janvier au 2 février 2025, c’est trois jours pour explorer un secteur stratégique. Plus de 100 exposants – compagnies aériennes, constructeurs, écoles et organismes de formation – se réuniront pour présenter leurs offres de formation et d’emploi.

Le salon inclura également une trentaine de conférences, animées par des experts, qui aborderont des thématiques telles que les parcours de formation, les besoins en compétences et les perspectives de recrutement. Les visiteurs auront l’opportunité de poser leurs questions directement aux professionnels et aux recruteurs. Que ce soit pour un jeune en recherche d’orientation ou pour un adulte en reconversion, cet événement offre un panorama complet des métiers disponibles dans l’aéronautique.

Le SFMA se tiendra au Musée de l’Air et de l’Espace, situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget. Fondé en 1919, ce musée abrite une riche collection qui retrace l’histoire de l’aviation, des premiers vols aux innovations contemporaines.

Pendant leur visite, les participants pourront explorer les expositions permanentes, qui incluent des appareils emblématiques comme le Concorde ou le Boeing 747. Ce cadre permet de connecter passé et futur, tout en offrant une vision concrète des opportunités du secteur.

L’entrée au salon est gratuite, mais une inscription est obligatoire via le site officiel : www.salondesformationsaero.fr.

À propos du SFMA

Créé par le magazine Aviation et Pilote, le Salon des Formations et Métiers de l’Aéronautique est devenu un rendez-vous incontournable pour l’orientation et le recrutement dans ce secteur. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs et des centaines d’exposants, des entreprises aux écoles de formation.

À propos du magazine Aviation et Pilote

Depuis 1973, Aviation et Pilote est une référence dans le domaine de l’aviation générale. Le magazine, qui publie également le hors-série Guide des Métiers de l’Aérien, accompagne les passionnés dans leurs choix de carrière et informe sur les innovations du secteur.

À propos du Musée de l’Air et de l’Espace

Le Musée de l’Air et de l’Espace, situé sur l’aéroport du Bourget, est l’un des plus anciens musées aéronautiques au monde. Il propose des collections uniques qui mettent en lumière les grandes étapes de l’histoire de l’aviation et de l’exploration spatiale.