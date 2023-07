TAMBOUR BATTANT: L’eau c’est la vie!

Cette édition de Tambour Battant est présentée par Antoine Spire avec Patrick Tudoret. Ils vous proposent de plonger dans l’univers de l’eau, la diversité de sa forme, sa raréfaction et sa consommation éco-responsable.

Dans la première partie d’émission, « l’entretien » vous propose un échange entre Ariel Spiegler et Marianne Rötig. La romancière Marianne Rötig et la poète Ariel Spiegler expliquent comment l’eau peut être source d’inspiration littéraire. Pour le meilleur, quand l’eau fait ruisseler le bonheur et

pour le pire quand l’eau manque ou noie.

En deuxième partie, « Le Gril » vous propose débat constructif entre deux spécialistes concernant la diminution du flux de l’eau dans le monde :

– Daniel Hofnung, co-président de la coordination « eau Ile de France » et président d’ATTAC Val de Marne

–Vazken Andréassian, Hydrologue et directeur de l’unité de recherche HYCAR à l’ Institut Nationale de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. Par ailleurs, ce dernier a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. « Allons nous manquer d’eau » et « Rivières et rivaux, les frontières de l’eau » récompensé par le prix Charles Grad.

Ces deux invités discutent de l’impact des forêts sur la résistance aux sécheresses et sur les végétations qui servent de régulation.

Et en dernière partie d’émission « l’entretien » se fait avec :

– Emma Haziza, hydrologue, chercheuse et présidente du centre de recherches Mayane. Elle est aussi réalisatrice de l’émission hebdomadaire « un degré de conscience » sur France Info.

–Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue et co-fondatrice de l’association pour une hydrologie régénérative. Elle a écrit un livre intitulé « L’eau, Fake or not ? » qui traite de son utilisation excessive et non naturelle par les humains.

Elles nous expliquent comment l’eau – bien commun précieux – a été détournée et polluée au point que ses sites naturels se disloquent ; ressource fragile, l’eau se raréfie, mais peut aussi tout détruire. Les deux spécialistes abordent la dangerosité de l’eau qui peut être utilisé comme arme de guerre si elle n’est plus potable. Elle donne des solutions pour préserver le cycle de l’eau.