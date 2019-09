Manger sain : tendance de fond ou simple effet de mode

C’est la question posée aux deux invitées de Business Women : Camille Azoulai, la cofondatrice de Funky Veggie et Delphine Dubois, la créatrice des 3 Chouettes.

Funky Veggie et les 3 Chouettes, deux entreprises engagées dans le manger sain

Persuadée que l’on peut associer le bien manger à la gourmandise, Camille Azoulai a fondé avec Adrien Decastille Funky Veggie. Cette marque propose des produits gourmands, composés d’ingrédients d’origine 100% naturelle et végétale.

Et c’est parce qu’elle a découvert que les cornichons en pot étaient made in India, que Delphine a décidé de réinventer l’apéro. Avec sa belle-sœur Elodie Germain, Delphine a créé Les 3 Chouettes. Son entreprise propose des pickles réalisés à partir de produits bio et locaux.

Plus cher, pas gourmand… stop aux clichés

Camille et Delphine expliquent que manger sain ne signifie pas forcément manger plus cher ou se priver de plaisirs gourmands. Traçabilité, information des consommateurs, rôle de la grande distribution…. les choses évoluent. Et le manger sain semble gagner du terrain. Les fondatrices de Funky Veggie et les 3 Chouettes vous font part de leur expérience et de leur connaissance de ce marché.

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux réseaux qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women.