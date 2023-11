Gaec du Goutay : Travailler et s’épanouir en famille

Le travail en famille a des avantages, comme par exemple la bonne entente et une éducation similaire. Mais il faut faire attention à ne pas mélanger vie privée et professionnelle. Ce qui peut en effet, s’avérer difficile au sein d’un Gaec familial.

Dans ce reportage vous aller découvrir comment deux frères ont intégré leur cousin dans leur Gaec. Ceci pour remplacer leur père qui partait à la retraite. En effet, bien pensé et organisé dans le respect des aspirations de chacun, le travail en famille peut même devenir un modèle d’épanouissement individuel et de solidarité familiale.

Le GAEC du Goutay (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) est une exploitation laitière familiale située sur la commune de Solignac-sur-Loire dans le département de la Haute-Loire. Pour remplacer leur père qui partait à la retraite et pour réussir l’intégration de leur cousin, qui réalisait une reconversion professionnelle, les frères Mirmand lui ont proposé un stage de parrainage.

Le stage de parrainage en agriculture: une solution pour se lancer

Le stage de parrainage en agriculture est un dispositif proposé par les chambres d’agriculture. Ce stage qui peut avoir une durée d’un an permet de tester l’intégration du candidat. Mais aussi l’installation dans une exploitation agricole déjà constituée et permet un tuilage entre cédant et repreneur. Le soutien consiste en une indemnité de stage de parrainage, pour le candidat à l’installation valorisé dans le cadre de son plan de professionnalisation personnalisé. C’est ainsi qu’au sein du Gaec du Goutay, Fabien Martel a réalisé un essai d’une période d’un an, sans engagement financier lui permettant de prendre ses marques, de se former et au final de devenir associé du GAEC en septembre 2023. Au vu de cette expérience, les trois associés nous donne de bon conseils pour travailler en famille.

