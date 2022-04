Priorité éco avec Eden Promotion, pour un immobilier éco-responsable

Priorité éco : l’invité de Christine Ockrent

Gilles Straebler, directeur commercial d‘Eden Promotion est l’invité de Christine Ockrent dans Priorité éco. Avec la journaliste, il revient sur l’histoire de son entreprise qui s’est spécialisée depuis son origine et pour partie dans la conception et la production de logements à vocation environnementale.

Eden Promotion : le promoteur immobilier éco-responsable

« Depuis notre création en 2008, nous avons à coeur de mettre au centre de nos programmes immobiliers la question environnementale », détaille le directeur commercial. Pour ce faire, un bureau d’études est intégré à la structure et permet une analyse fine de chaque projet qui sort du sol. « L’économie d’énergie et l’empreinte carbone sont les deux questions que nous traitons prioritairement dans nos constructions immobilières », poursuit Straebler. L’objectif de l’entreprise ? Accompagner l’ambition de l’État dans sa neutralité carbone en 2050.

Eden Promotion : une entreprise militante

Entreprise Militante, Eden Promotion s’est fixé une mission : construire des projets décarbonés. Avec un objectif à 5 ans, construire avec un impact ZERO Carbone, seul moyen aujourd’hui pour lutter efficacement contre un réchauffement climatique. Eden Promotion a fait le choix de compenser son empreinte carbone à travers différentes actions : la production d’énergies renouvelables sur ses programmes, le soutien à des actions de reforestation en France et à l’étranger (membre 1% for the planet, Association Amanta), la végétalisation de ses résidences. Par sa démarche, Eden Promotion est identifiée comme référent du programme gouvernemental « Territoire d’Innovation Grande Ambition ».

Eden Promotion innove

Autre innovation de la société, la possibilité d’acquérir des biens immobiliers à des tarifs jusqu’à 30% moins cher que les tarifs immobiliers grâce à un concept innovant ; le volume capable. C’est la possibilité, pour les acquéreurs d’acheter une grande surface, de ne se faire livrer qu’une partie construite de cette surface et de terminer ensuite la construction.