Pousses.paris pour trouver la bonne structure d’accompagnement

Pousses.paris, la plateforme qui recense les structures d’accompagnement

Entrepreneurs parisiens, vous rêvez d’une plateforme recensant tous les acteurs qui peuvent vous accompagner dans votre projet de création d’entreprise. Ne rêvez plus. En effet, cette plateforme existe désormais. Et elle s’appelle pousses.paris. Paris Initiative Entreprise est à l’origine de cette plateforme. Laurence Zebus Jones, sa directrice, présente cette plateforme dans Label Entreprise.

Demain TV, la télé pour accompagner les entrepreneurs

Pour ceux qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise de nombreuses émissions qui peuvent vous servir : « Label Entreprise » bien sûr, mais aussi « T’inquiète… je gère », « Paroles d’expert », « Business Women ».

« T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Chaque semaine « Label Entreprise » présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Elle donne aussi la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans «Label Entreprise», l’émission télé pour entreprendre.

Chaque mois, « Business Women » met en avant des femmes entrepreneures.

Et enfin, « Paroles d’expert», en partenariat avec Cerfrance apporte de précieux conseils pour bien gérer au quotidien son entreprise.