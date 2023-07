EgrÃ©gore prÃ©sente: L’exposition Le Mouvement (47)

Egrégore présente: L’exposition Le Mouvement (47)

La galerie d’art associative Egrégore organise l‘exposition Le Mouvement du 19 août au 23 septembre 2023. Pour découvrir cette exposition d’art contemporain, il faut se rendre dans le petit village de La Réunion dans le Lot-et-Garonne. Un détour sympathique, et gratuit, si vous êtes en vacances dans la région!

Le Mouvement présenté à la galerie Egrégore est un courant d’art né dans les années 1980 mélangeant Hip Hop, rap, graff, tag, break, beatbox… L’exposition Le mouvement c’est aussi l’art des nouvelles technologies avec les collections NFT, d’art numériques et de réalité augmentée.

Une multiplicité d’arts et de profils avec 12 artistes exposés : Jibé, Guillaume Torhy, EvazéSir (un couple de street artistes), Anti, Gavilàn, Hetaone, Martin Peronard, Rémi Cierco, Saïr 777, Torpe, Trackt et Tremos.

Egrégore, une galerie d’exposition d’art en milieu rural

Egrégore est la plus grande galerie associative de France. Initialement située à Marmande, elle a déménagée à La Réunion toujours dans le Lot-et-Garonne en 2022. La galerie propose de nombreuses expositions avec plus de 250 artistes. De plus, l’exposition est gratuite!

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marie Desvilles, administratrice de l’association Egrégore au 06.48.36.81.70 ou rendez-vous sur www.galerieegregore.com.